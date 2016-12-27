الجامعة تصرف أجور لاعبي الرجاء

صرفت الجامعة الملكية لكرة القدم، أجور لاعبي الرجاء الرياضي، بعد توصلها بمنحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات.

وقالت جريدة الصباح “قامت جامعة كرة القدم بتحويل ما مجموعه 400 مليون سنتيم، في حسابات لاعبي ومستخدمي الرجاء الرياضي، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بقرار من الرئيس فوزي لقجع”.

وأضافت الجريدة في عدد غد الأربعاء، بناء على مصادرها “إن جامعة كرة القدم طلبت من إدارة الرجاء مدها بلائحة الحسابات البنكية للاعبين والمستخدمين والمبالغ المستحقة لكل واحد منهم، بعدما تعذر فتح حساب نبكي خاص بالفريق، بسبب الدعاوى المرفوعة على النادي، وأحكام الحجز الصادرة في حقه، إذ أي حساب سيفتح سيتم الحجز عليه، ما سيحرم اللاعبين من مستحقاتهم، تضيف المصادر نفسها”.

وأوضحت الجريدة “أن المبلغ المذكور جزء من منحة بقيمة 700 مليون سنتيم، إذ قررت جهة الدار البيضاء سطات صرفها للرجاء، لكن مساطر إدارية متعلقة بصفة المنفعة العامة التي تتوفر عليها الجامعة، ولا يتوفر عليها الفريقان البيضاويان، فرضت تولي الجامعة هذه المهمة من خلال تسلم المبالغ وتحويلها لفائدة الفريقين”.

وتجدون تفاصيل أكثر في جريدة الصباح لغد الأربعاء، الموجودة حاليا في الأكشاك.

تعليقات