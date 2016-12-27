عاجل … فاجعة طرقية جديدة بشفشاون وعدد القتلى وصل إلى 10 أشخاص

أفادت السلطات المحلية لإقليم شفشاون، قبل قليل، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادثة سير وقعت، زوال اليوم الثلاثاء، بالطريق الإقليمية رقم 4105 الرابطة بين واد لاو وشفشاون، على مستوى الجماعة القروية “تاسيفت”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام شاحنة بسيارة من الحجم الكبير (فورغونيت)، مما أدى إلى مصرع تسعة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي الشخص العاشر أثناء نقله إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه الفاجعة الطرقية، بعد أخرى سجلت أمس بالطريق الوطنية الرابط بين سيدي قاسم وفاس، والتي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وجرح 45.

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