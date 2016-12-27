الكونفدرالية الإفريقية تفاجأ الجامعة برسالة بخصوص المنتخب قبل كأس إفريقيا 2017

توصلت الجامعة الملكية لكرة القدم، برسالة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، تقول فيها إنها قررت تخفيض عدد اللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

وقالت رسالة الكونفدرالية، إذ على المنتخبات المشاركة إرسال لوائح لاعبيها المشاركين في المنافسة القارية، قبل 4 يناير المقبل، وبها 21 لاعبا عوض 23.

وحسب جريدة الصباح الصادرة غدا الأربعاء، “كشفت دورية الكونفدرالية الإفريقية أن المنتخبات المعنية سيكون عليها بعث لائحة تضم 21 لاعبا عوض 23، بعد أن قررت استبعاد لاعبين من اللائحة النهائية، وهو ما سيطرح مشاكل للمنتخبات التي لم تبعث لوائحها في الوقت القانوني”.

وأضافت الجريدة “ووجهت جامعة الكرة تعليماتها إلى المسؤولين الإداريين للمنتخب الوطني من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحضير ملفات اللاعبين قبل التاريخ المذكور، خاصة أن العقوبة لم تعد تقتصر على الجانب المالي فقط، وإنما أصبحت تشمل الجانب الرياضي”.

تجدون تفاصيل أكثر في عدد الصباح لغد الأربعاء، والموجود حاليا بالأكشاك.

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