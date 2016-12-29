درك البيضاء يطيح بعصابة ملثمين

كبلوا حارس فيلا ومالكتها وسرقوا سيارات وشاحنات بعد اختطاف أصحابها

وضعت عناصر الدرك الملكي بتيط مليل ضواحي البيضاء، أخيرا، حدا لنشاط عصابة وصفت بالخطرة، إذ نفذ أفرادها المقنعون عدة عمليات سرقة تحت التهديد استهدفت فيلات وسيارات فخمة وشاحنات، بعد اعتقال زعيمها واثنين من شركائه. وأفادت مصادر «الصباح» أن أفراد العصابة، يتحدرون من البرنوصي وسيدي مومن، كانوا يفاجئون الضحايا على متن سياراتهم، ويختطفونهم ويتم التخلص منهم في مكان مظلم بعد سلبهم أموالهم وسياراتهم، كما كانوا يقتحمون الفيلات بأسلحة بيضاء لترهيب حراسها وقاطنيها.

وأكدت المصادر أن أفراد الدرك وجدوا صعوبة في البداية لتحديد هوية أفراد العصابة لوضعهم أقنعة حتى يصعب على الضحايا ذكر أوصافهم للدركيين وباقي المصالح الأمنية.

وكانت آخر جريمة تورط فيه المتهمون، مهاجمة فيلا بمنطقة تيط مليل، إذ فاجؤوا حارسها ليلا، وكبلوه ووضعوا مادة لاصقة على فمه لمنعه من طلب النجدة، قبل أن يتسللوا إلى داخلها، وعندما فاجأتهم مالكتها، اعتدوا عليها وكبلوها بدورها، وهددوها بالقتل إن لم تلتزم الصمت، فشرعوا في سرقة كل ما صادفوه من أموال ومجوهرات وأشياء ثمينة، وغادروا المكان صوب وجهة مجهولة مستغلين ظرف الليل.

واستنفرت هذه الجريمة مصالح الدرك الملكين التي باشرت تحريات مكثفة، مكنتها من الاشتباه في أحد قاطني البرنوصي، له سوابق في سرقات الشقق والفيلات، ليتم اعتقاله، وأثناء الاستماع إليه، أقر أنه من نفذ السرقة، رفقة شركاء له يقطنون بسيدي مومن.

وكشف المتهم، عن أسماء شركائه ومكان سكنهم، لتنتقل فرقة دركية إلى سيدي مومن. وبتنسيق مع الشرطة القضائية للمنطقة، اعتقلت ثلاثة من أفراد العصابة، من بينهم زعيمها. كما حجز الدرك الملكي خلال هذه العملية سيارة رباعية الدفع فخمة وسيارة عادية وشاحنة متوسطة الحجم، تبين أثناء الاستماع إلى الموقوفين أنها موضوع سرقات نفذت في فترة سابقة.

ونقل المتهمون إلى مقر سرية الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، وأثناء تعميق البحث معهم، أقروا بالمنسوب إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يتربصون بسائقي السيارات الفخمة، ويفاجئونهم عند توقفهم، ويختطفوهم، قبل أن يتم التخلص منهم، والفرار بسياراتهم إلى البيضاء، من أجل إعادة بيعها بعد تزوير وثائقها. كما اعترف المتهمون بسرقة الشاحنة، عندما كانت مركونة، باستعمال مفاتيح مزورة.

وبخصوص اقتحامهم فيلا بتيط مليل، أبرز المتهمون أنهم بعد فرض حراسة عليها، وتأكدهم من وجود الحارس ومالكتها فقط، هاجموا الحارس واعتدوا عليه، وكبلوه، مضيفين أنهم أعادوا الكرة مع مالكتها. وما زالت عناصر الدرك تواصل تحرياتها لإيقاف أفراد آخرين من العصابة اعترف بهم الموقوفون الثلاثة، إذ أصدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.

مصطفى لطفي

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