مولاي رشيد البيضاء نجى من كارثة أمس سببها أنصار الرجاء والوداد

تمكن رجال الأمن من إنقاذ حي المسيرة 1 بمولاي رشيد بالدار البيضاء، أمس الاثنين، من كارثة، بعدما منعت عراكا بالأسلحة البيضاء بين أنصار الرجاء والوداد الرياضيين.

وأكدت مصادر من عين المكان، أن حالة من الهلع أصابت السكان، بعد أن كاد خلاف بين أنصار الرجاء والوداد يتحول إلى مواجهة، لولا التدخل الأمني السريع.

وأوضحت المصادر نفسها، أن أنصار الوداد عبثوا بشعار للرجاء بالحي، فقرر أزيد من 20 رجاويا، مدججين بأسلحة وعصي، الانتقام منهم.

وعرف الحي جوا من الاحتقان الخطير، إذ كان لابد من تدخل الأمن من أجل ضبط النفس ومنع وقوع أي عراك يمكن أن تنتج عنه كارثة.

تعليقات