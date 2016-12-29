التلفزيون ينتظر الموافقة على نزالات ربيعي

الجامعة تهيئ برنامجا للنزالات الاحترافية وتواصل مفاوضة ملاكمي فرنسا

تنتظر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية موافقة الجامعة الملكية المغربية للملاكمة على النزالات الاحترافية لمحمد ربيعي بطل العالم وحامل برونزية أولمبياد ريو 2016، لبثها على القناة الثالثة ”الرياضية”.

واشترط مسؤولو التلفزيون على الإيرلندي غاري هايد، وكيل أعمال الملاكم المغربي، الحصول على موافقة مسؤولي الجامعة قبل اتخاذ أي خطوة في موضوع البث التلفزوني للنزالات الاحترافية.

وكشف الوكيل الإيرلندي غاري هايد، أن الملاكم المغربي سيدشن مساره الاحترافي يوم 18 فبراير المقبل، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.

وينتظر أن تكشف الشركة الراعية خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل أكثر بخصوص منافس ربيعي وبقية النزالات التي سترافق نزاله.

وبرمج الوكيل الإيرلندي خمسة نزالات احترافية لربيعي بالمغرب ستكون غالبيتها بين البيضاء والرباط ومراكش وطنجة.

ومن جهة أخرى، بدأت الجامعة في التهييء لنسخة 2017 للسلسلة العالمية للملاكمة ”WSB» من خلال عقد اجتماعات مع مختلف اللجان ومسؤولي التلفزيون.

ولهذا الغرض أيضا تواصل التفاوض مع عدد من الملاكمين المغاربة بفرنسا بشأن المشاركة رفقة فريق ”أطلس موروكو” في السلسلة العالمية.

وحاول مسؤولو الملاكمة إقناع سبعة ملاكمين بالمشاركة لكنهم اشترطوا الحصول على ألف أورو مقابل كل جولة يخوضونها رفقة ”أطلس موروكو” وهو الشيء الذي رفضته الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، خصوصا أنها تحدد منحة كل نزال في ألف أورو وليس كل جولة.

أ. ن

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