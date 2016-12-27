عاجل … الملك يتصل برئيس موريتانيا وهذا ما دار بينهما

قالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، إن الملك محمد السادس، اتصل بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة، أن الملك تبادل مع الرئيس الموريتاني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطوريها، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

ويأتي هذا الاتصال، بعد الأزمة التي خلقتها تصريحات أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، الذي قال إن موريتانيا أرض مغربية.

وكانت وزارة الخارجية، خرجت أمس ببلاغ ناري ضد تصريحات أمين عام الاستقلال، قبل أن يوفد الملك، عبد الإله بنكيران إلى موريتانيا من أجل إنهاء الأزمة، ثم اتصل الملك بالرئيس الموريتاني قبل قليل.

وتعرف العلاقة بين المغرب وموريتانيا توترا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وذلك قبل تصريحات شباط، إذ تورط الجيش الموريتاني في مرات عديدة في استفزازات رفقة ميليشيات البوليساريو في الصحراء المغربية.

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