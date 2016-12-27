هذا ما قامت به إسرائيل ضدا في إدانة الأمم المتحدة للمستوطنات

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن اسرائيل قد تدفع قدما بخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الإضافية في القدس الشرقية المحتلة، رغم من قرار مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي.

وأكدت منظمة “عير عميم” المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط في القدس ستقوم غدا الأربعاء ببحث اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية المحتلة.

وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط في البلدية، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية.

وفي تعليق مقتضب لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، أكد ترجمان أنه لا يوجد أي خطط لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن الدولي الجمعة، مشيرا أن مئات من الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأمم المتحدة.

وأضاف “سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية”.

وبحسب “عير عميم”، فان الوحدات ال 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.

أ.ف.ب

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