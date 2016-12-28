محاكمة شاب حاول اغتصاب جدته

أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي لابن سليمان، أمس (الاثنين) شخصا في عقده الثالث على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة محاولة اغتصاب جدته البالغة من العمر70 عاما بأحد أحياء المدينة والضرب والجرح.

وأوردت مصادر عليمة لـ»الصباح»، أن المصالح الأمنية، اعتقلت المتهم، إثر شكاية تقدمت بها الضحية مرفقة بشهادة طبية مدة العجز فيها 70 يوما، بعد أن تسبب لها في كسر في الحوض، نتيجة مقاومته أثناء محاولته اغتصابها.

وفي التفاصيل أفادت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير المخدرات، عمد إلى مهاجمة جدته والدة أمه داخل منزلها، وقام بتهديدها بعصا كان يحملها محاولا اغتصابها بالعنف، مضيفا أن الجدة المسنة قاومت الحفيد المتهم بقوة كبيرة من أجل منعه من ارتكاب جريمته النكراء، الأمر الذي أدى إلى إصابة الضحية بجروح في أنحاء مختلفة من جسمها وسقوطها، وإصابتها بكسر في الحوض، قبل أن يتعالى صراخها الذي وصل صداه إلى الجيران، الذين هبوا إلى المنزل لنجدتها في الوقت الذي فر المتهم إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد وقوف العائلة والجيران على حقيقة الأمر، بادروا إلى استدعاء سيارة إسعاف على وجه السرعة عملت على نقل الضحية صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بابن سليمان، كما تم إخبار مصالح الشرطة بحيثيات الحادث. حيث حضرت عناصر من الشرطة القضائية إلى المستشفى، واستمعت إلى الضحية في محضر أولي لتعذر انتقالها إلى مقر المنطقة الإقليمية بسبب الإصابة التي تطلبت نقلها صوب المستشفى الجهوي ابن سينا بالرباط الذي خضعت به لعملية جراحية، وتم منحها شهادة طبية مدة العجز فيها 70 يوما.

وزادت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية حررت مذكرة بحث في حق المتهم الذي جرى اعتقاله السبت الماضي، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية التي تم فيها الاستماع إليه في محضر رسمي، نفى فيه تعريض جدته لمحاولة الاغتصاب مؤكدا أنها حيلة منها وشقيقته من أجل منعه من الميراث، وأنه في غفلة منه أصاب جدته بعصا، ما جعلها تسقط وتصاب بكسر في حوضها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المتهم الذي حاول ارتكاب جريمة في حق الأصول، التي اهتزت لها ابن سليمان، يعد من ذوي السوابق، وأنه بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية تمت إحالته على أنظار النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها والذي أمر بإيداعه السجن المحلي.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

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