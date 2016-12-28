25 سنة سجنا لـ”طارزان”

أدين من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت وتكوين عصابة إجرامية

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف

مكناس، أخيرا، ما مجموعه 48 سنة سجنا على خمسة متهمين، إذ

أدانت (س.ش)، الملقب بـ»طارزان»، بـ 25 سنة، بعد مؤاخذ

ته من أجل تكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد، وأدانت كل واحد من

لمتهمين (ن.ب) و(ع.م) بعشر سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بظرفي الليل والتعدد، بعدما برأتهما من جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

كما قضت الغرفة ذاتها بإدانة المتهم (ع.ل) بسنتين، بعد مؤاخذته من أجل حيازة المخدرات، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، في حين عاقبت المتهم (ح.ط) بسنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات.

وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر «الصباح»، عندما أشعرت سرية الدرك الملكي بمكناس بنقل شخص إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس في وضعية جد حرجة بعد تعرضه لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض بدوار آيت عبا بالجماعة القروية دار أم السلطان، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، ويتعلق الأمر بالمسمى (م.خ)، الملقب بـ»لزعر»، الذي لفظ آخر أنفاسه صباح اليوم الموالي متأثرا بالضربات التي تلقاها في مؤخرة رأسه. وقد مكنت التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرها رجال الدرك بمحيط مسرح الجريمة من إيقاف الجناة الواحد تلو الآخر باستثناء المسمى (ع.ر)، الذي نشرت في حقه مذكرة بحث وطنية، علما أنه مبحوث عنه من أجل قضية تتعلق بالاغتصاب.

وأوضح المصدر عينه أنه مساء وقوع الحادث كان المسمون (ن.ب) و(ع.ر) و(ع.م) و(س.ش)، الملقب بـ»طارزان»، جالسين وسط الدوار قبل أن يثير انتباههم مرور شخصين غريبين عن المنطقة حاملين كيسين كبيرين، ويتعلق الأمر بالضحية (م.خ) ومرافقه (ح.ط)، وهما من حمالي المخدرات (القنب الهندي)، الذين عادة ما يتخذون من الدوار طريقا آمنة لهم. ولحاجتهم الماسة إلى المال اتفق أبناء الدوار الأربعة على اعتراض سبيل الهالك ومرافقه وسلبهما أحمالهما، بعدما استدرجوهما إلى مكان معزول عن الأنظار، إذ أعربوا لهما عن رغبتهما في اقتناء كيلوغرام من مخدر الكيف واتفقوا معهما على مبلغ 200 درهم، ولما تسلموا منهما الكمية المتفق عليها طلبوا منهما مرافقتهم إلى منزل أحد المعتدين لتسلم ثمن البضاعة المحظورة، وعلى مقربة من مسجد الدوار حاصروهما واستولوا على الكيسين، وحينما حاولا مقاومتهم قام المسمى (س.ش) بتوجيه ضربة قوية لرأس الضحية بعصا خر إثرها ساقطا على الأرض، في حين انقض (ن.ب) و(ع.ر) و(ع.م) على مرافقه وأشبعوه ضربا، ليغادروا المكان بعدما حملوا الكيسين على متن دراجتين ناريتين، واحدة في ملكية (ع.م) والثانية كان الملقب بـ»طارزان» تدبرها من أحد أقاربه، وعلى مقربة من منزل والدي الأول قاموا باقتسام «الغنيمة» في ما بينهم، وذهب كل واحد منهم إلى حال سبيله. وزاد المصدر نفسه أن المتهم (س.ش) قصد منزل صديقه (ع.ل) وطلب منه إخفاء نصيبه من كمية المخدر المسروق وضعها في كيس بلاستيكي، بعدما أخبره أنها متحصل عليها من عملية اعتراض سبيل حمالين للكيف.

خليل المنوني (مكناس)

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