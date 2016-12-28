احتقان في جلسة محاكمة” قتلة” بنعيسى

سخرية من ملتمس إحضار حجر قتل به الضحية ومحام يصف زميله بـ”انت ماشي مؤدب”

تشنجت أعصاب محامين أمس (الاثنين) أثناء مناقشة ملف قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، قبل نحو 24 سنة، المتابع فيه 4 قياديين في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، إلى درجة تلاسن اثنين منهم قبل تدخل هيأة الحكم لتهدئة الوضع.

ونعت محام ينوب عن المتهمين المسرحين، زميله المنتصب للدفاع عن الطرف المدني، بعبارة «أنت ما مؤدبش»، ردا على وصفه تكرار دفاع المتهمين الدفوع ذاتها، بعبارتي «الببغائية» و»الكلاميين»، قبل تلاسنهما جهرا أمام أعين حضور القاعة 2 بالمحكمة التي عجت بمتتبعين للقضية.

وأطلق محامي الطرف المدني، المنتسب لهيأة فاس للمحامين، العنان للسانه ردا على زميله من خارج هيأة المدينة، موجها تهما لزميله بقوله «أنت اللي ما مأدبش» و»أنت ما مربيش» و»أنت ماشي محامي»، قبل أن ترتفع حدة الأصوات ويتدخل محامون من الطرفين، لإعادة الهدوء إلى القاعة و»تبريد الطرح».

وانطلقت مناقشة الملف الذي أجل النظر فيه في 8 جلسات سابقة منذ إدراجه قبل سنة، ساخنة بين دفاع الطرفين المشكل من عدة محامين نسبة مهمة منهم من خارج فاس، سيما في ظل تبادل الاتهامات بتسييس القضية وتضخيمها وإعطائها أكثر من حجمها العادي والبسيط.

وسخر دفاع الطرف المدني، من ملتمس محاميي المتهمين، بإحضار لبنة (طوار) استعملت في تهشيم رأس الضحية بعد محاصرته وإنزاله وزميله «خ. ح» الشاهد الوحيد في الملف، من سيارة أجرة صغيرة، قرب شركة للمشروبات الغازية بحي سيدي إبراهيم، والاعتداء عليه بالضرب والجرح.

واعتبر هذا الدفع غير جدي كما ملتمس دفاع المتهمين بإحضار النسخة الأصلية لتقرير التشريح الطبي والشكاية الأصلية للشكاية «خ. ح» المودعة قبل 24 سنة، واستدعاء الطبيب المشرح وضابط الشرطة المداوم وأربعة شهود للنفي أورد أسماءهم دون عناوينهم أو أي دليل يقود إلى استدعائهم أو إحضارهم.

وكرر محامون ينوبون عن المتهمين الأربعة الذين بينهم أستاذ جامعي بسطات، هذه الدفوع وطلبهم إحضار محضر إتلاف المحجوز المشار إليه من قبل ممثل الحق العام ردا على ملتمس إحضار اللبنة الكبيرة المستعملة أداة في هذه الجريمة الناتجة عن مناوشات بين طلبة إسلاميين ويساريين.

وجدد الدفاع الذي وصف بعضهم الضحية ب»المرحوم» و»الله يرحمو»، طلبه إحضار كل المحاضر والأحكام الصادرة في القضية بما فيه تلك المدينة لعبد العالي حامي الدين القيادي في «بيجيدي»، المحكوم آنئذ بسنتين بجنحة المساهمة في مشاجرة وقعت أثناء وفاة، الذي التمس دفاع الطرف المدني، استدعاءه شاهدا.

واعتبر دفاع المتهم ملتمساته مؤسسة بفصول قانونية، لتوضيح النتيجة الزمنية المؤدية إلى وفاة بنعيسى، وتوفير كل الوثائق اللازمة لتحصين حقوق الدفاع، ما استغربه دفاع عائلة بنعيسى، معتبرا ذلك تحصيل حاصل لمزيد ربح الوقت، ل»تبريد الملف»، خاصة أن نسخة من التشريح الطبي، موجودة ضمن وثائق الملف.

وتحدث عن صبغة تعجيزية لتلك الملتمسات، لضمان تأخير الملف إلى «ما لا نهاية»، قبل أن يتجادل دفاع الطرفين قانونيا بشكل احتد مع مرور الوقت إلى تلاسن كاد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، في ظل تشنج الأعصاب الذي تتبع مشاهده حقوقيون حضروا بكثافة لمتابعة أطوار هذه المحاكمة.

ويتابع في الملف قياديون بحزب عبد الإله بنكيران، اثنان منهم بجناية «المساهمة في القتل العمد»، والآخرون بجنحة «الضرب والجرح بالسلاح»، بعد سنة من إدراج الملف أمام الغرفة بموجب قرار صادر عن الغرفة الجنحية بت في استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة باستئنافية فاس.

حميد الأبيض (فاس)

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