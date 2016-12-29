تفكيك عصابة للسرقة بالفقيه بن صالح

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، أخيرا، على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال عددا من المتهمين كانوا يشكلون عصابة إجرامية للنظر في التهم المنسوبة إليهم، بعد إيقافهم إثر مداهمة ومراقبة لصيقة لهم، إذ وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الجهات، فاضطروا إلى تسليم أنفسهم للعدالة.

وتمكنت عناصر أمنية تابعة الشرطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقات الموصوفة بجناية، الثلاثاء الماضي، بعد إيقاف متهمين يتراوح عمراهما ما بين 21 و26 سنة. وكان المتهمون يسخرون فتاة قررت العمل مع أفراد العصابة الإجرامية لإبعاد الشبهة عن رفقائها الذين كانوا ينفذون عمليات سرقة بعد التخطيط لها لضمان نسبة أكبر من النجاح والاستيلاء على غنائم كانوا يوزعونها بيتهم أو يبيعونها لاستغلال عائداتها في استهلاك المخدرات وشرب الخمور.

وأفادت مصادر مطلعة، أن معلومات دقيقة كشفت عن هوية عنصرين، فاعترفا بارتكابهما سرقات تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف.

ويتعلق الأمر بـ(ي.ل) من مواليد سنة 1990 بالدار البيضاء، تم إيقافه داخل منزله بجماعة لكريفات بالفقيه بن صالح رفقة (خ.ف) ( من مواليد 1996) كانت تربطهما علاقة متميزة وتوحدهما أهداف مشتركة جعلتهما ينسقان معا في سرية تامة، فضلا عن إيقاف عنصر ثالث (م.ع) (من مواليد 1995) تم إيقافه بحي الرجاء بالفقيه بن صالح، علما أنه كان مبحوثا عنه على خلفية تفكيك عصابة إجرامية في عملية تدخل ناجحة تم خلالها إيقاف متهمين آخرين أدينا بالحبس النافذ، بعد محاكمتهما من قبل غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال.

كما كشفت التحقيقات مع الموقوفين هوية عنصرين آخرين كانا يستعينا بهما لتنفيذ عمليات سرقة والاستيلاء على غنائم كان يتحوزها الضحايا ليقتسم الجميع عائداتها المالية. وبلغ عدد عمليات السرقة 14 عملية عن طريق العنف واستعمال أسلحة بيضاء لترهيب الضحايا، قبل أن يتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لفائــــــــدة البحث، في انتظار إحالتهما على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال لتقول العدالة كلمتها في حقهما.

سعيد فالق (بني ملال)

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