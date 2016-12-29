خبايا إمبراطورية المزادات العقارية

إنجاز: يوسف الساكت

نحن الآن زوال 15 نونبر 2011. صمت غريب يلف قاعة البيوعات القضائية رقم 10 بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء لا يقطعه سوى وشوشات عونين بلباس رسمي مميز يناقشان نتائج مباراة في كرة القدم ينتصر فيها كل واحد لفريقه. موظف بقامة متوسطة يحمل حزمة أوراق وملفات يلقي السلام ويلج القاعة ويختار مكانا وسطها ويرمي بجسده فوقه، متأففا من مسلسل العمل الذي لا ينتهي.

عقار “ميموزا”

في الجهة الأخرى، يقف ثلاثة أشخاص يبدو من هيأتهم وارتباكهم وتطلعهم إلى ساعاتهم اليدوية أنهم مشاركون في المزاد العلني حول أحد أهم عقارات عين السبع يبدأ للتو، وبالضبط في الساعة الواحدة بعد الزوال.

يلتحق باقي الموظفين والمشاركين والأعوان والفضوليين والسماسرة والمتلصصين، وتعطى ساعة الانطلاق، بالتذكير بقانونية هذا الإجراء بعرض وثائقه الرسمية وأساسا، الملف التنفيذي عدد 183/11 والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 14 دجنبر 2010 لفائدة شركة (ف.ر) في مواجهة الشركة (م.ل)، ثم محضر الحجز التنفيذي ومحضر التبليغ إلى الأطراف المعنية، وتبليغ المحضر إلى المحافظ العام للأملاك العقارية.

كل شيء جاهز على وجه الدقة القانونية للحسم في العقار المسمى “ميموزا1” ذي الرسم العقاري عدد4494/س الكائن بمرر الكاتوس عين السبع، وتوجيهه الوجهة المرسومة له سلفا، بما فيه دفتر التحملات والشروط المتعلق ببيعه، ونشر إعلان البيع في الجريدة الرسمية وجريدة وطنية، وتعليقه في محاكم البيضاء.

يٌفتح المزاد بإعلان الثمن الافتتاحي للبيع المحدد في 6.557.938.20 درهما، وترمى البطائق الوطنية فوق الطاولة، دليل على الرغبة في المشاركة في المزاد العلني، وكثير منهم لا يشتركون بصفتهم الشخصية، بل بصفتهم مشترين في اسم الغير، وهي الصيغة المنصوص عليها في الفصل 477 من قانون المسطرة الجنائية.

وبعد ثوان معدودة، يشرع المأمور في تلقي العروض والزيادات إلى حين استقرار العرض الأعلى وهو 7 ملايين و860 ألف درهم الذي قدمه شخص اسمه (س.م) الذي يعرفونه عز المعرفة يقولون إنه لا يملك حتى ثمن عشائه، والأحرى مبلغا ضخما من هذا الحجم، علما أن هذا العرض يضاف إليه مبلغ آخر هو 235.800 درهم، واجبا للخزينة.

هذا الادعاء لا يفنذه (س.م) نفسه وباقي السماسرة الذين يقومون بهذا الدور لفائدة الغير، ولم يكن الغير في هذه الحالة سوى شركة (ف.ر) التي حجزت على العقار نفسه (حوالي هكتار ونصف) في وقت سابق، بذريعة استرجاع الأموال التي صرفتها على السجل التجاري لشركة (ب.م) الذي استفادت منه بعد تفويته لها من قبل مكتريه السابق الذي لم يكن سوى (م.م)، شقيق صاحبنا (ع.البوليسي) الملقب بإمبراطور المزادات العقارية العلنية.

مسلسل التشويق

تحكي الوثائق التي حصلت عليها “الصباح” أن المزاد العلني الذي رس على شركة (ف.ر) تقلص مبلغه ليصل إلى ثلاثة ملايين درهم فقط (300 مليون سنتيم) من أصل 786 مليون سنتيم، بعد أن استفادت الشركة من إعفاء 493 مليون سنتيم، هي نفسها قيمة الحجز على العقار المحكوم لفائدتها تنفيذا لدعوى إصلاح السجل التجاري بحوالي 500 مليون سنتيم، حسب الخبرة التي اعتمدتها المحكمة في 14 دجنبر 2010.

كل هذه الإجراءات تبدو قانونية، لكن وجود أسماء وشخصيات بعينها تحوم حول هذا الملف، ولها علاقة قرابة عائلية أو معرفة بإمبراطور المزادات العقارية، يضع كل هذه العمليات موضع شك. كيف ذلك؟

بداية 2002، استطاع إمبراطور المزادات العلنية، الذي مازال إلى حدود هذا التاريخ يشغل منصب كومسير بأمن مطار محمد الخامس بالبيضاء، وضع يده على السجل التجاري تحت عدد 14287 لشركة (ب.م) بممر الكاستوس بعين السبع البيضاء الذي كانت تكتريه منذ سنوات خلت من مالكته الأصلية (الشركة م.ل)، وهي شركة فرنسية الأصل في ملكية ثلاثة فرنسيين أصغرهم ازداد في 1944.

ووضع “ع.البوليسي” يده على السجل التجاري، عن طريق شقيقه (م.م) الذي قام بتفويته إلى شركة (ف.ر) التي ارتأت، بعد تسلمها السجل، أنه يوجد في حالة مزرية جدا لا يصلح للاشتغال فيه وأن عليها أن تقوم بعدد كبير من الإصلاحات وتجديد مرافق وإدخال تحسينات وصيانة واجهات وصباغتها.

وقامت الشركة في سبيل ذلك بتبليغ أصحاب الشركة الأصليين (غير الموجودين أصلا)، من أجل إنجاز هذه الإصلاحات على نفقتهم، وحين لم يستجيبوا إلى ذلك (ولن يستجيبوا أبدا)، بادرت(ف.ر) إلى تعيين خبير محلف أنجز خبرة على الإصلاحات الواجب إدخالها على السجل العقاري قدرت في حوالي 5 ملايين درهم، ورفعت دعاوى قضائية لهذا الغرض، فازت بها الشركة، قبل أن تنتقل إلى المطالبة بالتعويض عنها.

وبما أن جميع طلبات التبليغ ارتطمت بالحائط وعادت إلى المحكمة، انتقلت الشركة إلى إنجاز دعوى للحجز التحفظي على العقار موضوع السجل التجاري، سرعان ما تحول إلى حجز تنفيذي، دخل العقار إثره إلى المزاد العلني، إذ بيعت شركة فوق عقار مساحته 10 آلاف و490 مترا مربعا يوجد وسط مقاطعة عين السبع بـ300 مليون سنتيم فقط.

هذه الخطة “التي لا تخر المية”، حسب تعبير أشقائنا المصريين، نسجها ورعاها وراقب تنفيذها عقل مدبر لم يستفد هذه المرة من العقار موضوع المزاد العلني (كما يفعل عادة سواء في اسمه الشخصي أو اسمي إحدى شركتيه)، لكن مؤكد أنه تقاضى “أتعابه” و”أتعاب” شقيقه الذي لم يكن ليتنازل عن السجل التجاري لشركة/همزة “هكذا لله في سبيل الله”.