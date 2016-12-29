السراح لطبيب في ملف اللحوم الفاسدة

لجنة تحل بالمجزرة البلدية بمراكش للتحقيق في جودة المنتوج

علمت «الصباح» أن لجنة مكونة من مصلحة مراقبة جودة المواد الغذائية بولاية مراكش والمكتب الصحي بالمجلس الجماعي والشرطة القضائية بولاية أمن مراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حلت الجمعة الماضي بالمجزرة البلدية للتحقيق في لحوم فاسدة.

وكان فيديو نشره موقع إلكتروني وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي فجر فضيحة لحوم فاسدة، تم التأشير عليها بالتوزيع رغم أنها غير صالحة للاستهلاك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطبيـــب البيطـــــــــــري المسؤول تـــــــــــم اعتقاله مصفد اليدين من داخل مكتبه بالمجزرة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد ذلك بعد إخضاعه للتحقيق، حيث تقررت متابعته من قبل النيابة العامة في حالة سراح.

وأكد عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ملف اللحوم الفاسدة سبق للجمعية أن طرحته عن طريق مراسلات لكل من وزارتي الفلاحة والداخلية، قبل أن تعقد اجتماعات مع المكتب الصحي التابع لبلدية مراكش المكلف بمراقبة جودة المواد الغذائية بمراكش.

وأضاف أربيب أن المسؤولين سبق وأن قدموا وعودا بتأهيل المجازر وإعادة إصلاحها، بعد أن تم منع العاملين بها من تزويد الأسواق لممتازة والفنادق المصنفة بلحومها، على اعتبار أنها لا تتوفر على شروط السلامة، وهو ما اعتبره المتحدث تجاوزا، حيث لا يمكن التفرقة بين المواطنين، على اعتبار أنهم سواسية في السلامة و الصحة.

وقال أربيب إن المكتب المذكور سبق وأن راسل الجمعية، مؤكدا على إنشاء مجازر عصرية مجهزة بمنطقة السويهلة، لتجاوز كل المشاكل العالقة، غير أن لاشيء تحقق لحدود الساعة، يشير أربيب. وأشار المتحدث إلى المجازر التي تضم أزيد من 2400 عامل تعاني منذ سنوات اختـــــــــــــلالات وتجاوزات أهمهــــــا التأشير على لحوم غير صالحة للاستهلاك، علما أن كل ما قام به المسؤولون هـــو تغيير الطبيـــــــــــب البيطري المســــــــــؤول و بعض التقنيــــــــــــــــين المسؤلوين عن التدابير الجبائية، وهو ما رفع من مداخيل المجازر لثلاث مرات تقريبا، ما يطرح العديد من الأسئلة حول تسيير وتدبير هذه المرافق الحيوية.

واتهم أربيب المسؤولين بسوء التسيير والتدبير للمجازر والاستخفاف بصحة المواطنين، كما طالب بحماية المستهلك وضمان سلامته الصحية، بالإضافة إلى تأهيل المجازر وإصلاحها، وتعزيز وتقوية مراقبة المداخيل وكذا فتح تحقيق شفاف ونزيه ومتابعة المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات.

رجاء خيرات (مراكش)

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