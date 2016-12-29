سـكـانـيـر

أسعار

سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بين أكتوبر ونونبر الماضيين، يتعلق الأمر بتراجع أسعار الفواكه بناقص 18.2 %، والسمك وفواكه البحر بناقص 1.5 %، وكذا اللحوم بناقص 0.1 %، مقابل ارتفاع أسعار الخضر بزائد 4.3 %، والزيوت والدهنيات بزائد 2.3 %، إلى جانب الحليب والجبن الأبيض 0.8 %، علما أن أهم الانخفاضات، سجلت في مكناس بناقص 1.7 %، والعيون بـناقص 1.1 %، متبوعة بوجدة بناقص 0.9 %.

سياح

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” إطلاقها مبادرة استقطاب 100 ألف زائر سنوي صيني إلى المغرب بحلول 2018، وذلك بتعاون مع المكتب الوطني للسياحة، موضحة في بيان جديد لها، أن المبادرة مدعومة بسياسة إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب، التي بدأ العمل بها منذ فاتح يونيو الماضي، فيما كشفت عن تنظيم حملة ألف زائر صيني إلى المملكة بين فبراير ويونيو المقبلين، وذلك بالتعاون مع شركة “بكين يوغو ورلد إنترناشيونال ترافل سيرفيس”.

كهرباء

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 2.3 % على أساس سنوي، إذ عزت المديرية، في مذكرتها للظرفية هذا الارتفاع، إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة 3.6 %، وارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13، المتعلق بالطاقات المتجددة بـزائد 40.2 %، مشيرة إلى أن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، انخفض في الوقت نفسه بنسبة 2.5 % متم أكتوبر الماضي.

ب. ع

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