إطلاق “مي نوت بوك إير”

أطلقت شركة “شاومي” الصينية للإلكترونيات، حاسوبا محمولا جديدا تحت اسم “مي نوت بوك إير”، مدعوما باتصالات الجيل الرابع “إل تي أو”، بشكل مدمج في الحاسوب.

ويأتي الحاسوب الجدي بتصميم معدني، وقياسين 12.5 بوصات و 13.3، مع شاشة تقدم الدقة الكاملة “بي 1080″، بحواف نحيفة للغاية، فيما تقدم الشاشة مساحة رؤية عريضة حتى 170 درجة، كما أنها شديدة السطوع حتى “300 نيتس”، للرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة، مع معامل تباين “واحد في 600”.

واستخدمت “شاومي” معالجات “إنتل كور”، في تصنيعها للحاسوب الجديدـ فهناك معالج “كور إم 3 6 يو 30″، بتردد يصل إلى 2.2 جيغاهرتز بالنسبة إلى النسخة الأصغر، ومعالج “كور إي 7” بتردد يصل حتى 3 جيغاهرتز في الجهاز الأكبر، الذي يملك بطاقة إظهار منفصلة “غيفور جي تي 940 إم إكس” من “انفيديا”، مقارنة ببطاقة إظهار مدمجة في الأصغر.

ويقدم الجهاز الأصغر، ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيغابايت، مع مساحة تخزين 128 جيغابايت، وإمكانية إضافة قرص تخزين إضافي، بينما الأكبر يتمتع بذاكرة عشوائية أكبر وأحدث بسعة 8 جيغابايت، مع ذاكرة تخزين 256 جيغابايت، وإمكانية إضافة قرص تخزين آخر، فيما شملت الاختلافات حتى المنافذ، فالأصغر لديه منفذ “يو إس بي تيب سي”، وآخر عادي “يو إس بي 3.0″، بالإضافة إلى “أش دي إم إي”، بينما الأكبر لديه المنافذ نفسها، لكن اثنين منها تندرج ضمن فئة “يو إس بي 3.0”.

نصائح

التقاط “سيلفي” بالصوت

يسهل تطبيق “فويس كام”، الذي يعمل على نظام “إيوس”، والمتوفر في أجهزة “آيفون” فقط، عملية التقاط الصورة الشخصية “سيلفي”، من خلال التفاعل بصوت المستخدم، وتحديدا عند النطق بكلمة “اكشن”، ما يجعل الصورة ثابتة، باعتبار أنها لا تحتاج إلى لمس من أجل التقاطها، ولن يكون هناك حاجة لعصا “السيلفي”، للمساعدة على التقاط صور من زوايا صعبة، والأهم التقاط صور عفوية بإستخدام صوت المستخدم، وعدم ترك أي أحد وقت التقاط الصور الجماعية، وبذلك يدعم التطبيق أيضا، الكاميرا الخلفية.

في المقابل تعتري التطبيق الجديد بعض العيوب، إذ يتطلب الاتصال بالأنترنت بهدف التعرف على الصوت، وبذلك سيكون محدود الاستخدام، ولكن لا يمنع الأمر المستخدمين من تجربته والاستفادة منه، فيمكنهم الآن تحميل تطبيق “فويس كام”، من خلال الانتقال إلى متجر “آبل ستور” وتنزيله بسرعة، مع الحرص على وصل الهاتف بالشبكة العنكبوتية قبل ذلك.

ب . ع

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