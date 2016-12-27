الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
فيديو … قناة العيون تبث تسريبات جديدة من قلب تندوف

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    فما راي المجتمع المدني الصحراوي
    او من يدافعون عن المجرم الغالي
    الانسان تيموت على بلاد
    وتيموت على شرفه
    وان مت اختي رباب
    فنحن نندد بما اصابك
    ونطالب باخد حقك المغصوب
    نناشد المجتمع المدني
    والحقوقي الشرفاء
    بمتابعته في الحق المدني
    وعلم الله عن اخريات
    فكوا الحصار على من في تندوف

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