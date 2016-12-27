فيديو … قناة العيون تبث تسريبات جديدة من قلب تندوف

يرتقب المغاربة تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة منذ 10 أكتوبر الماضي، مع دعوة جلالة الملك التي حملها إليه عبر اثنين من مستشاريه (عبد اللطيف المنوني وعمر القباج) وبلغاه انشغال الملك والمواطنين بتأخر الإعلان عن الحكومة لأكثر من 75 يوما. هذا التط... اقرأ المزيد