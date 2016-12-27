فيديو … قناة العيون تبث تسريبات جديدة من قلب تندوف

يرتقب المغاربة تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة منذ 10 أكتوبر الماضي، مع دعوة جلالة الملك التي حملها إليه عبر اثنين من مستشاريه (عبد اللطيف المنوني وعمر القباج) وبلغاه انشغال الملك والمواطنين بتأخر الإعلان عن الحكومة لأكثر من 75 يوما. هذا التط... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
فما راي المجتمع المدني الصحراوي
او من يدافعون عن المجرم الغالي
الانسان تيموت على بلاد
وتيموت على شرفه
وان مت اختي رباب
فنحن نندد بما اصابك
ونطالب باخد حقك المغصوب
نناشد المجتمع المدني
والحقوقي الشرفاء
بمتابعته في الحق المدني
وعلم الله عن اخريات
فكوا الحصار على من في تندوف