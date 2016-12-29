لارغيت والسلامي يحسمان لائحة الرديف

الجامعة تتجه لبرمجة مباراة بوركينافاسو بمراكش والأندية منزعجة

قررت الإدارة التقنية الوطنية إعلان لائحة المنتخب الرديف غدا (الخميس) أو الجمعة المقبل، المقرر دخول لاعبيها في تجمع إعدادي انطلاقا من الاثنين المقبل، استعدادا لمباراتي بوركينافاسو والرأس الأخضر.

وأكد ناصر لارغيت، المدير التقني الوطني، في تصريح لـ ”الصباح الرياضي” أنه سيعقد اجتماعا مع جمال السلامي، مساعد مدرب المنتخب الرديف، اليوم (الأربعاء) من أجل الحسم في أسماء اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للتجمع الإعدادي المرتقب.

وأضاف لارغيت أن سبب تأخره في إعداد اللائحة يعود إلى وجوده خارج أرض الوطن، وأول عمل سيقوم به بعد العودة، الاجتماع بالسلامي من أجل إعداد اللائحة التي ستواجه بوركينافاسو في رابع يناير المقبل، والرأس الأخضر في 17 من الشهر ذاته.

وأوضح لارغيت أن التجمع الإعدادي المرتقب للمنتخب الرديف، مبرمج مبدئيا بالرباط، غير أنه بسبب وجود منتخب بوركينافاسو في مراكش أثناء تحضيره لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، من المرجح أن يتغير مكان إجرائه، إذ يفضل في هذه الحالة خوضه بمراكش، من أجل الاستعداد في أجواء المدينة الحمراء.

من جهة ثانية، أبدت العديد من الأندية الوطنية انزعاجها من تجمعات المنتخب الرديف، بحكم أنه يحرم لاعبيها من الاستفادة من فترة الراحة، كما أن خوضهم مباريات إعدادية يرجح فرضية تعرضهم للإصابة أثناء إجرائها، ما يتسبب في حرمانها من لاعبيها في مباريات البطولة الوطنية وإصابتهم بالإرهاق.

وكشفت معطيات توصل إليها ”الصباح الرياضي” أن الأندية منزعجة بسبب استدعاء لاعبيها لإجراء تجمعات شهرية للمنتخب الرديف، رغم عدم ارتباطه بأي منافسة قارية في الوقت الحاضر، وأن التصفيات الرسمية لن تنطلق إلا في السنة المقبلة، وهو ما يشكل إنهاكا للاعبين.

ص. م

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