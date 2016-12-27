عاجل … الإرهاب يضرب الجزائر من جديد والجيش يعثر على أسلحة ثقيلة في العاصمة

قال بلاغ صدر قبل ساعات قليلة عن وزارة الدفاع الجزائرية، إن الجيش تمكن من تدمير مخبأ للإرهابيين في غرب البلاد.

وأضاف البلاغ أن المخبأ احتوى على مدافع تقليدية الصنع جاهزة للتفجير غربي العاصمة الجزائرية، فيما قالت الصحافة المحلية إن الإرهابيين خططوا لاستهداف مراكز حساسة في العاصمة.

وأوضح البلاغ ذاته، أن “العملية مكنت من تدمير مخبأ يحتوي على 14 مدفعا تقليدي الصنع جاهز للتفجير، ومقذوفتي هاون، حيث تمت في منطقة مناصر بولاية تيبازة 90 كم غرب العاصمة الجزائرية”.

وقال البلاغ إن العملية تأتي “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل “بوسمام”، موضحا أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بجبل بوسمام جنوب منطقة مناصر بولاية تيبازة”.

ويتلقى الجيش الجزائري الضربات تلو الأخرى في الفترة الأخيرة، بعدما تلقى هجوما مباغثا في الجنوب من طرف جماعات إرهابية كانت تريد اقتحام الأراضي الجزائرية، فيما أكدت تقارير استخباراتية أن تنظيم القاعدة تمكن من السيطرة على الجنوب الجزائري بالكامل.

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