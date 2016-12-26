أخنوش: وجود الاستقلال في الحكومة سيكون أمرا مزعجا ومشاوراتنا مع بنكيران في الطريق الصحيح

رفض عزيز أخنوش، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، تصريحات حميد شباط، أمين عام الاستقلال اتجاه موريتانيا، مبرزا أنه لا يمكن تشكيل تحالف حكومي مع الاستقلال.

وقال أخنوش، في تصريح صحافي بعد اجتماعه مع عبد الإله بنكيران اليوم الاثنين، “نناقش مواضيع كثيرة في الفترة الحالية. رأيتم كيف تم نهاية الأسبوع شتم وسب “الحرايفية ديال السياسة، ولن ننزل لهذا المستوى”.

وأضاف أخنوش “أندد بدوري بالتصريحات الصادرة عن أمين عام الاستقلال، إلى جانب بلاغ وزارة الخارجية، وإذا كنا مع هؤلاء في الحكومة فإن الأمر سيكون مزعجا للبلاد”، مضيفا أن “زعماء الأحزاب السياسية لا يمكن أن يساهموا في إحداث الأزمات، وخصوصا مع بلد جار”.

وبخصوص مشاوراته مع بنكيران، قال أخنوش إنهما تحدثا في المضي قدما في تسريع وثيرة الحوارات بهدف خلق تحالف حكومي منسجم وفق اهتمامات الشعب ومنتظراته”.

تعليقات