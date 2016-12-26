عاجل .. أخنوش يعطي موافقته المبدئية لدخول حكومة بنكيران وهذه تفاصيل اجتماعهما قبل قليل

علم الصباح، أن عزيز اخنوش، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، أعطى موافقته المبدئية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، من أجل دخول التجربة الحكومية المقبلة.

وصرح أخنوش قبل قليل لوسائل الإعلام، بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس الحكومة، أن الحوار كان مثمرا، وعرف تقدما واضحا ومهما في أفق إيجاد توافق بين الطرفين، من أجل تشكيل تحالف حكومي بين الحزبين.

وقالت مصادر إعلامية أيضا، أن النقاش بين بنكيران وأخنوش، لمس نقاطا مهمة في البرنامج الحكومي المقبل، ما ينذر بنهاية البلوكاج الحكومي وتكوين تحالف في أقرب آجال، بعدما تدخل الملك من أجل تنبيه بنكيران أخيرا بضرورة الإسراع في الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة.

تعليقات