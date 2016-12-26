هل يتخلى الوداد على فال أمام إصرار العين على انتدابه ؟

علم الصباح أن مسؤولو العين الإماراتي يصرون على الفوز بصفقة مرتضى فال، لاعب الوداد الرياضي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم أنه لم يلعب مباريات كثيرة في البطولة أخيرا، بسبب إصابة ألمت به، غير أن فال يبقى من أقوى المدافعين بالبطولة، الذي يتوفر عليهم الوداد، إذ تابعته أعين مسؤولي العين الإماراتي في مباريات عديدة.

ورغم رفض الوداد التخلي عن لاعبها، غير أن إدارة العين تصر على انتدابه في يناير المقبل قبل نهاية الموسم، إذ تحاول إقناع الوداديين بصفقة مالية مهمة.

ويبقى القرار الأخير في قضية فال، لإدارة الوداد، علما أنها ستفقد لاعبا آخر في الفترة المقبلة، إذ يتعلق الأمر بأمين العطوشي، الذي نودي عليه لحمل قميص المنتخب الوطني الأول في كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

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