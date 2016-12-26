جديد حكومة بنكيران وتدخل الحموشي في قضية تحرش جنسي ضد شرطيات على جريدة الصباح غدا

تقرؤون في جريدة الصباح غدا الأربعاء “درك الجديدة يحقق في اختلاس 14 مليارا”، إذ انطلقت جلسات “الاستماع إلى مسؤولين بجمعية الأعمال الاجتماعية لمعمل السكر وموثق ومحافظ سابق”.

وفي خبر آخر، تقرؤون “الحكومة تمتع مافيا البناء العشوائي بعفو شامل”، إذ أن “اللوبيات تستغل غموض قانون التعمير الجديد وعدم صدور النصوص التنظيمية لمهام المراقبة لتعيث فسادا”.

وفي الصفحة الأولى تجدون “الملك يعيد الأمل في الحكومة”، إذ أن “بنكيران ينقي طريق المشاورات من الفيتوهات ويرفض المقارنة بين مستشاري الملك وقادة الأحزاب”.

وفي الصفحة الأولى دائما، تقرؤون “حموشي ينصف شرطيات ضحايا تحرش جنسي”، إذ تم “تنقيل المشتكى به بدون مهمة من مكناس إلى طنجة في انتظار استكمال التحقيقات”.

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