حصري … الجزائر تريد التخلص من مخيمات تندوف بالترويج لمخطط تقسيم الصحراء

بدأت الجزائر في الفترة الحالية، مخططا جديدا يقضي بتقسيم الصحراء المغربية، وذلك للتخلص من مخيمات تندوف الموجودة على أرضها منذ سنوات.

وقالت جريدة الصباح في خبر قصير، إن “مصادر صحراوية كشفت أن الجزائر بدأت تروج لحل تقسيم الصحراء، الذي سبق أن اقترحته على بيتر فالسوم، الممثل الشخصي السابق لأمين عام الأمم المتحدة في الصحراء”.

ورغم أن الحل لم يأت أكله في ذلك الوقت، غير أنها تريد إعادته إلى الواجهة “وذلك استعدادا للتخلص من سكان المخيمات بنقلهم من تندوف إلى الشريط العازل بين موريتانيا والمغرب”، تضيف الجريدة في عددها الصادر غدا الأربعاء.

وأضافت الجريدة، بناء على مصادرها، أن “جنرالات الجزائر أغروا موريتانيا بإمكانية التمدد شمالا شريطة دعم مخططهم”، ما يفسر الاستفزازات المتواصلة للبوليساريو في جنوب المغرب، بمساعدة الجيش الموريتاني.

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