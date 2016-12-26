رينار يقرر عدم تعويض بلهندة المصاب ويصدم زياش للمرة الثانية

قرر الناخب الوطني هيرفي رينار، عدم تعويض يونس بلهندة، المصاب رفقة ناديه نيس الفرنسي، والذي لن يشارك في كأس إفريقيا 2017 بالغابون.

وكانت إصابة بلهندة، فتحت المجال من أجل المناداة على حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام، الذي أبعد من اللائحة الأولى، غير أن الناخب الوطني كان له رأي آخر.

وأكدت جريدة الصباح، الصادرة غدا الثلاثاء، أنه “وفق إفادة مصدر مسؤول، فإن رونار فضل الاحتفاظ بلائحة متكونة من 25 لاعبا، من بينهم لاعبيون احتياطيون دون تحديد اسميهما، على أن يبعث اللائحة النهائية المتكونة من 23 لاعبا إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” الجمعة المقبل”.

وأضافت الجريدة أنه “ينتظر أن يشرع المنتخب الوطني رسميا في استعداداته لكأس إفريقيا غدا (الأربعاء) بملعب نادي العين، بحضور أغلب اللاعبين المدعوين”.

تفاصيل أكثر في عدد الغد من جريدة الصباح.

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