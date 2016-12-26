مازيمبي ودينامو كييف والرجاء والوداد في دوري افتتاح ملعب محمد الخامس بالبيضاء

علم الصباح أن شركة خاصة تفاوض مازيمبي الكونغولي ودينامو كييف الأوكراني من أجل المشاركة في دوري رفقة الرجاء والوداد الرياضيين، لافتتاح ملعب محمد الخامس في يناير المقبل.

وقالت جريدة الصباح الصادرة غدا الثلاثاء، إن “شركة خاصة تجري مفاوضات مع ناديي “تي بي مازيمبي” الكونغولي ودينامو كييف الأوكراني، ليكونا حاضرين في افتتاح ملعب المركب الرياضي محمد الخامس”.

وأضافت الجريدة أن الشركة “ترغب في إضافة فريقين آخرين إلى مازيمبي ودينامو لإكمال الدوري الدولي الذي سيكون في مستوى الملعب. ويروم تنظيم هذا الدوري إهداء جمهور البيضاء طبقا كرويا من المستوى العالمي، إضافة إلى احترام مكانة ملعب مركب محمد الخامس في قلوب البيضاويين”.

وقالت الجريدة، حسب مصادر مطلعة “إن الشركة بتنسيق مع شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا تنشيط”، أجلت المفاوضات مع أندية أخرى إلى حين البت في الموعد النهائي لافتتاح الملعب”.

وتجدون تفاصيل أكثر في عدد الصباح ليوم غد الثلاثاء، والموجود حاليا في الأكشاك.

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