الملك يبعث برسالة مواساة لضحايا الفاجعة الطرقية بسيدي قاسم

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بعث رسائل تعزية ومواساة الى أسر ضحايا حادثة السير المؤلمة التي وقعت قبل ساعات على الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وسيدي قاسم، وقرر جلالته التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم عزائهم وبعلاج المصابين.

وقالت رسالة الملك ” على إثر حادثة السير المؤلمة التي وقعت يوم أمس الأحد على الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وسيدي قاسم، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رسائل الى أسر الضحايا ضمنها تعازيه الحارة، ومواساته الصادقة، سائلا الله تعالى أن يتغمد المتوفين منهم بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد أصدر جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة ، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، مشاطرة من جلالته لآلامهم وتخفيفا لما ألم بهم.

كما قرر سيدنا المنصور بالله التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم عزائهم وبعلاج المصابين”.

و.م.ع

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