موريتانيا تهدد بفتح سفارة للبوليساريو على أرضها ضدا في المغرب

هددت الصحف الموريتانية اليوم الاثنين، المغرب بفتح سفارة للبوليساريو فوق الأراضي الموريتانية، إذا استمرت الحملة الإعلامية والسياسية المغربية على بلادهم.

وعبرت صحف محلية وأحزاب ومسؤولين عن غضبهم بعد تصريحات حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، الذي اعتبر أن موريتانيا أرض مغربية، مبرزين أن هذه “الاستفزازات” تهدم العلاقة بين البلدين.

وذهب الحزب الحاكم إلى أبعد من ذلك، إذ طالب السياسيين المغاربة باعتذار رسمي لموريتانيا، كما هاجم المغرب بشدة غير مسبوقة.

وقالت المصادر نفسها أن موريتانيا تدرس فتح سفارة للبوليساريو على أراضيها ردا على المغرب، علما أن القيادة بالبلاد طورت من علاقاتها المشبوهة مع مقاتلي البوليساريو في الفترة الماضية، بل ساعدت ميليشيات الجبهة الانفصالية في استفزاز المغرب مرارا وتكرارا في الصحراء المغربية.

وتعترف موريتانيا بجمهورية البوليساريو الوهمية، غير أنها لم تفتح بعد سفارة لها على أراضيها خوفا من الموقف المغربي.

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