بوفال: ذاهبون لإحراز اللقب القاري

قال إنه يعشق ميسي ويحاول تقليده قدر المستطاع

عبر الدولي المغربي سفيان بوفال، مهاجم ساوثهامتون الإنجليزي، عن سعادته بنيل جائزة “جون مارك فوي” لأحسن لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي.

وأكد الدولي المغربي، أن الفضل يعود في إحرازه للجائزة لزملائه السابقين في ليل الفرنسي، مبرزا في حوار أجراه مع محطة “ر ف إي” أنه فخور بخلافة لاعبين أفارقة كبار في نيل هذه الجائزة، وقال” فوي لاعب كبير فقد حياته فوق المستطيل الأخضر، وأنا سعيد بنيل جائزته التي تؤرخ لمسار لاعب كبير”.

وكشف مهاجم الأسود، في الحوار ذاته، أن مثله الأعلى يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، وتابع” كنت أتابع مبارياته باهتمام كبير، وأحاول تقليده على قدر المستطاع”.

ووصف بوفال بداياته رفقة ساوثهامتون، بالصعبة، لكن بمساعدة زملائه والطاقم استطاع التأقلم مع الأجواء، وواصل” الأسلوب الإنجليزي يوافق إمكانياتي ومؤهلاتي، لذلك أتوقع المزيد من النجاح”.

وأبرز بوفال، أنه يتعطش للعب كرة القدم، خصوصا بعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين خمسة أشهر، وزائد قائلا” سعادتي الآن هي خوض أكبر عدد من المباريات”.

ووصف الدولي المغربي اختياره الدفاع عن الألوان الوطنية، بدل اللعب لمنتخب الإقامة، بالصعب، وكمن يفاضل بين والديه، وأردف” اختيار تحكم فيه القلب والعقل. استشرت عائلتي والمقربين مني، قبل أن أحسم في الموضوع”. وأفاد” كرة القدم بالمغرب ليست مجرد رياضة، بل هي أكثر من ذلك، فحينما يلعب المنتخب تتوقف الحركة بالبلاد، وبعد الفوز بأي مباراة يخرج الجميع شبابا وشيوخا إلى الشوارع للاحتفال، وهذا أمر لن تشاهده سوى في بلدك الأم”.

وعن مشاركة الأسود في “الكان”، أكد بوفال أن الأسود ذاهبون إلى البطولة من أجل انتزاع اللقب.

وبخصوص تمنياته للسنة الجديدة لخصها المهاجم السابق ل”ليل”، قال” سنعيد البسمة للجماهير العريضة التي تساندنا، وسنحقق نتائج تعيد الأسود إلى مكانتهم الحقيقية”.

نور الدين الكرف

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