مازيمبي ودينامو مرشحان لافتتاح “دونور”

تأجيل التفاوض إلى حين البت في موعد إنهاء الأشغال

تجري شركة خاصة مفاوضات مع ناديي “تي بي مازيمبي” الكونغولي ودينامو كييف الأوكراني، ليكونا حاضرين في افتتاح ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وترغب الشركة في إضافة فريقين آخرين إلى مازيمبي ودينامو لإكمال الدوري الدولي الذي سيكون في مستوى الملعب.

ويروم تنظيم هذا الدوري إهداء جمهور البيضاء طبقا كرويا من المستوى العالمي، إضافة إلى احترام مكانة ملعب مركب محمد الخامس في قلوب البيضاويين.

وحسب مصادر مطلعة فإن الشركة بتنسيق مع شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات “كازا تنشيط”، أجلت المفاوضات مع أندية أخرى إلى حين البت في الموعد النهائي لافتتاح الملعب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة تفضل التأجيل إلى ما بعد نهاية كأس إفريقيا للأمم، الذي سينطلق يناير المقبل، خصوصا في ظل تأخر انتهاء الأشغال.

وقامت شركة “كازا تنشيط” خلال فترة الإصلاحات بترميم البنية الإسمنتية للمدرجات وتركيب مقاعد جديدة ولوحتين للإعلانات ووضع نظام لمراقبة الولوج إلى الملعب والمراقبة بالفيديو وتحسين التجهيزات الكهربائية والسمعية البصرية وإعادة تهيئة وتجهيز قاعة للندوات والمستودعات ومرافق أخرى وإعادة تهيئة المسبح شبه الأولمبي وملحقاته وإصلاح الملعب المغطى لكرة القدم المصغرة.

ومن جهة أخرى، مازالت الشركة المكلفة بتثبيت الساعات الإلكترونية لم تنه الأشغال، إذ مازالت تعمل على تثبيت العارضتين الإسمنيتين الداعمتين للساعات، إضافة إلى عدم تركيب عدد من البوابات الرئيسية للملعب.

أحمد نعيم

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