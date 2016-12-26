خطير … موريتانيا تهاجم المغرب بقوة بسبب تصريحات شباط وتطلب اعتذارا رسميا

خرج الحزب الحاكم في موريتانيا، “الاتحاد من أجل الجمهورية”، ببيان قوي وناري بعد تصريحات حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، التي قال فيها إن موريتانيا أرض مغربية.

ووصف الحزب الموريتاني كلام شباط بصفاقة وانحطاط”، مبرزا في بيانه عن “تنديده وشجبه لتصريحات حميد شباط، مشبها إياها بـ”الأساليب الاستفزازية والأطماع المدفونة”.

وأضاف الحزب لموريتاني في بلاغه أنه على النخب المغاربية وحزب الاستقلال الاعتذار للموريتانيين، مضيفا أن تصريحات الأمين العام تنم عن “صفاقة وانحطاط إلى قاع الإفلاس السياسي وغياب للرؤية الاستراتيجية لا مثيل له، تعاني منه نخب مغربية أفلست ووضعت المغرب في عزلة وحالة توتر مع كل جيرانه، ولذلك لفظها الشعب المغربي في كل استحقاق رغم قوة السلطة ونفوذ المال السياسي”.

وصرح شباط في لقاء نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين، قبل أيام، أن “الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون على ذلك”.

وأضاف حميد شباط أن الاستقلال الذي وقعه المغرب رسميًا مع فرنسا وإسبانيا لم يكن كاملاً، و”أن عدة أراض مغربية بقيت محتلة بعد ذلك، من بينها تندوف وكولومب بشار والقنادسة، وهي أراضٍ توجد حاليا تحت السيادة الجزائرية”.

وهاجم بلاغ الحزب الموريتاني شباط قائلا “تكلّم في أمر لا يدرك أبعاده ولا يسعه مستواه السياسي ولا الثقافي التاريخي للخوض فيه، فكلامه عن تبعية موريتانيا للمغرب محاولة لتصدير أزمات وإخفاقات حزبية ومحلية داخلية”، كما أشار بيان الحزب إلى أن “المطلع على أبجديات التاريخ يدرك أنا كنا الكل وهم الجزء، وأننا بناة مراكش والمنتصرون في الزلاقة”.

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