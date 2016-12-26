الإثنين 26 ديسمبر 2016
خطير … موريتانيا تهاجم المغرب بقوة بسبب تصريحات شباط وتطلب اعتذارا رسميا

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    roche

    ما قاله السيد شباط
    عبر حرية التعبير و ما كان مسجل في مؤسسة حزبية
    وكدلك ردا على تخطيطات موريطانيا ضد المغرب
    والتعبير في عمق الديموقراطية
    على عكس اعطاء اراضي و مجال لاعداء جارة
    وفرصة لضرب المغرب عبر خنق جميع حدوده
    مادامت الخروقات عملية
    لمادا تعاتبون على خروقات كلامية
    بل كلام وواقع حقيقي
    من يعاتب يراجع اوراقه
    ولا يضرب جاره في ارضه و اقتصاده بالملموس

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version