طائرتا الاتحاد الرياضي وطنجة تواصلان التألق

واصل الاتحاد الرياضي واتحاد طنجة للكرة الطائرة تألقهما، بعدما سجلا فوزهما الثالث على التوالي، محافظين على مركزيهما في الصدارة، بعد إسدال الستار على الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للعبة، التي جرت جميع مبارياتها، نهاية الأسبوع الماضي.

فبقاعة الزياتن بطنجة، حسم الاتحاد المحلي قمة الدورة الثالثة لصالحه، بعدما تغلب على ضيفه الجيش الملكي، حامل ازدواجية الموسم الماضي، بثلاث جولات لاثنتين (25-20) و(21-25) و(26-24) و(22-25) و(20-18)، في مباراة قوية تابعها أزيد من 1000 متفرج.

ومن جانبه، حقق النادي المكناسي فوزه الثاني هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه الفتح الرياضي بثلاث جولات لاثنتين (25-19)و(22-25)و(21-25)-(25-19)و(11-15)، في المباراة التي احتضنتها قاعة مولاي الحسن بالرباط.

وبالقاعة المغطاة سيدي محمد بالدار البيضاء، فاز الاتحاد الرياضي على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بثلاث جولات لصفر(27-25) و(25-23) و(25-18)، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها أولمبيك اليوسفية على منافسه جمعية سلا (25-19)و(25-20) و(25-22)، في قمة أسفل الترتيب، التي جرت بالقاعة المغطاة بقلعة السراغنة، وكرست تواضع الفريق السلاوي الذي مني بهزيمته الثالثة، في الوقت الذي حقق فيه ممثل منطقة أولاد حريز فوزه الأول هذا الموسم.

وتتواصل منافسات الدوري الممتاز نهاية الأسبوع الجاري، بإجراء مباريات الجولة الرابعة، التي تعرف مواجهات هامة، منها مباراة الجيش الملكي والفتح الرياضي، في ديربي العاصمة.

وفي باقي المباريات، يستقبل النادي المكناسي بقاعة المسيرة ضيفه أولمبيك اليوسفية، في حين يحل الاتحاد الرياضي ضيفا على جمعية سلا، ويواجه الدفاع الحسني الجديدي اتحاد طنجة.

خليل المنوني

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