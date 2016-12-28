“الكوديم” يتنفس الصعداء

حافظ فتح ويسلان مكناس لكرة القدم، متصدر الترتيب بشطر الشمال برصيد 23 نقطة، على مركزه الأول، رغم انهزامه أمام جاره النادي المكناسي، بهدف لصفر، في الدورة الرابعة عشرة بالقسم الأول هواة.

واكتفى الاتحاد الإسلامي الوجدي (الثاني ب22 نقطة) بالتعادل دون أهداف مع شباب مريرت، فيما فاز الوفاء الرياضي الفاسي (الثالث بفارق الأهداف) على حسنية لازاري وجدة، بهدفين لصفر.

وتعادل شباب المحمدية، الذي يتوفر بدوره على 22 نقطة مع اتحاد تواركة بدون أهداف.

وفي أسفل الترتيب، انهزم نهضة مرتيل (الأخير ب12 نقطة) أمام نجم الشباب البيضاوي بثلاثة أهداف لواحد، فيما تعثر النادي الرياضي القصري (قبل الأخير بفارق الأهداف) أمام سطاد المغربي بهدف لصفر.

وفي شطر الجنوب، تمكن المتصدر أولمبيك اليوسفية من تحقيق فوز هام على حساب أحد أقوى مطارديه نهضة الزمامرة، بهدف لصفر في مباراة شهدت احتجاجات كبيرة للضيوف على الحكم. وبهذا الفوز رفع الفريق اليوسفي رصيده إلى 30 نقطة، فيما تراجع نهضة الزمامرة إلى المركز الرابع ب23 نقطة.

وصار المركز الثاني مشتركا بين شباب ابن جرير وشباب هوارة ولكل منهما 25 نقطة، وانهزم الأول أمام النادي الرياضي السالمي، بهدف لصفر، وتعادل الثاني مع جاره أدرار اتحاد أطلنتيك سوس، الذي تراجع إلى المركز الأخير ب12 نقطة، بهدف لمثله.

وبقي نهضة سطات في المركز الأخير ب14 نقطة، رغم فوزه على الاتحاد البيضاوي، بهدف لصفر، فيما تعادل الاتحاد الرياضي أمل تزنيت، الذي يتوفر على 14 نقطة، مع اتحاد أزيلال بدون أهداف.

حسن الرفيق

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