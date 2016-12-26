طقس الثلاثاء … الأمطار تعود بشكل ضعيف

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا، مع تكون صقيع بصفة محلية عند الليل والصباح.

كما سيلاحظ مرور سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية مع بعض القطرات المطرية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق الأقاليم الجنوبية. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الصحراوية وبمنطقة طنجة، وضعيفة من القطاع الشرقي إلى متقلبة الاتجاه على العموم بباقي الأرجاء. وستعرف الأقاليم الصحراوية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و 3 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا، وما بين 2 و 7 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب وسهول تادلة والرحامنة وداخل الشاوية ودكالة، وما بين 7 و 12 درجة قرب السواحل وسوس، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بجنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 6 و 12 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز وقرب السواحل والسايس والغرب والشاوية ودكالة ، وستكون ما بين 19 و 24 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

و.م.ع

تعليقات