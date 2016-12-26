هذه أبرز الأرقام التي ميزت 2016

أعلنت قناة “فرانس 24” الفرنسية، عن سلسلة من الأرقام ميزت سنة 2016 المنتهية.

ونشرت القناة رقما كل يوم، إلى حين نهاية السنة، إذ تطرقت لعدد من الأحداث الفنية والسياسية والرياضية الهامة، التي ميزت السنة الحالية.

وإليكم بعض أبرز الأرقام والحوادث التي ميزت سنة 2016:

4: أطلقت شركة هندية أرخص هاتف ذكي في العالم بقيمة 4 دولارات يعمل بنظام الأندرويد

5: خمس سنوات على بداية الثورة الليبية

7: مبادرة أممية لجمع أكثر من 7 مليارات دولار للاجئين السوريين

9: ملايير دولار التي منحت من زعماء العالم لضحايا الحرب في سوريا

11: في المائة هي نسبة تراجع عدد السياح في فرنسا بعد الهجمات الإرهابية

21: مليون لاجئ في العالم، أغلبهم من سوريا وأفغانستان والصومال

40: الحزب الحام في كوريا الشمالية يعقد مؤتمره السياسي بعد 40 سنة

50: في المائة من الحيوانات والنباتات مهددة بالإنقراض جراء الاحتباس الحراري

52: في المائة من المصوتين البريطانيين الذين دعوا إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوربي

105: ملايير أورو قيمة أغلى صفقة انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم، صرفت حين انتقل الفرنسي بول بوغبا من جوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

500: أكثر من 500 كنيسة في 20 دولة عبر العالم تدق أجراسها يوميا تكريما لضحايا حلب السورية

22000: التلفزيون البريطاني يحصل على 22 ألف من أسماء مقاتلي داعش

125000: عدد الحسابات التي أغلقها موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب ارتباطها بالإرهاب

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