الإثنين 26 ديسمبر 2016
مدير “البسيج” يعلن عن أرقام صادمة عن الإرهاب في المغرب ويصفع الجزائر

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1 تعليق

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    roche

    السيد خيام
    اولا شكرا لكم على اعمالكم الجادة
    وشكرا لاولاد مؤسستكم
    ونسال الله الهداية لابنائنا
    اما في ما يخص التعاون
    المغرب العربي
    لا تستغرب
    مادامت الجارة الجزائر اعطت فرصة للمرتزقة جنوب اراضيها
    واصبح وكرا للهاربين
    وخزان لارهابيين
    خاصة ضد المغرب
    كل هدا لا يضع لك مجال في التعاون
    نسوا انهم ادا انكوى المغرب
    هم الضحية الاولى

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