72 سنة لأفراد عصابة بالسراغنة

وزعت محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، 72 سنة سجنا على خمسة متهمين، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة، وفصول المتابعة ، من أجل الاعتداء على سائق سيارة وسرقته رفقة أسرته تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض .

وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما يقضي بإدانة أربعة متهمين بـ15 سنة سجنا لكل واحد منهم، و بـ12 سنة سجنا على المتهم الخامس.

وتعود وقائع هذه الملف إلى صيف السنة الجارية، عندما قام المتهمون الخمسة وهم في حالة سكر، باعتراض سيارة مرقمة بالخارج على متنها أسرة، بالطريق الوطنية 8، قرب قيادة اولاد يعكوب لوناسدة.

واعتدى المتهمون على سائقها المهاجر بفرنسا، وحاولوا اغتصاب زوجته، قبل أن يتمكنوا من سرقة بعض المحتويات من داخل السيارة بالعنف وترهيب أطفاله، ليلوذوا بالفرار. واستنفر الاعتداء، عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي، التي قامت بتحريات واسعة أسفرت عن تحديد هوية الجناة واعتقالهم وحجز بعض المسروقات التي سلبوها من داخل سيارة الضحية، قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، و مواجهتهم بالضحية الذي تعرف عليهم بسهولة، وقرر متابعتهم أمام القضاء.

محمد السريدي (السراغنة)

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