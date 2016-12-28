أرفود يستعيد صدارة القسم الثاني

استعاد رجاء أرفود لكرة القدم المركز الأول في شطر الشمال الشرقي، إثر فوزه على مولودية ميسور، بهدف لصفر، في الدورة الرابعة عشرة بالقسم الثاني هواة، وبهذا الفوز رفع المتصدر رصيده إلى 31 نقطة.

واكتفى طلبة تطوان (الثاني ب29 نقطة) بالتعادل بهدفين لمثلهما، أمام أمل الحاجب، فيما انهزم قدس تازة (الثالث ب24 نقطة) أمام نهضة زايو بثلاثة أهداف لاثنين.

وتعادل نهضة الكارة، متصدر الترتيب بشطر الشمال الغربي ب24 نقطة، أمام مضيفه النادي الرياضي للنواصر دون أهداف، وسجلت النتيجة نفسها في مباراة النسمة السطاتية (الثاني ب23 نقطة) وأولمبيك السهام.

وفاز اتحاد المحمدية (الثالث ب22 نقطة) على الشباب الحسني بهدفين لواحد.

وفي شطر الجنوب، لم يفوت المتصدر هلال تراست (30 نقطة) فرصة الاستقبال في ملعبه، وفاز على فتح سيدي بنور، بهدفين لواحد، وبذلك رفع رصيده إلى 30 نقطة.

وفاز رجاء أكادير (الثاني ب27 نقطة) على وداد قلعة السراغنة بهدف لصفر، وتفوق نجاح سوس (الثالث ب25 نقطة) على اتحاد الفقيه بنصالح بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يقو مولودية الداخلة، متزعم الترتيب بشطر الصحراء ب 30 نقطة، على هزم ضيفه نجم شباب المرسى العيون، وتعادل معه بدون أهداف.

وفاز شباب طاطا (الثاني ب23 نقطة) خارج ميدانه على شباب أخفنير بهدفين لواحد، وتعادل مولودية طرفاية (الثالث ب22 نقطة) أمام شباب الساقية الحمراء بهدفين لمثلهما.

ح. ر

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