منتخب الدراجات ببطولة إفريقيا

يشارك المنتخب الوطني لسباق الدراجات في البطولة الإفريقية المقررة خلال الفترة الممتدة من 14 فبراير المقبل إلى 19 منه بالأقصر بمصر.

وتوصلت الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات بدعوة المشاركة موقعة من رئيس الكونفدرالية الإفريقية المصري وجيه عزام.

وتعول الكونفدرالية الإفريقية على مشاركة المنتخب الوطني بالنظر إلى شعبيته الكبيرة في القارة السمراء واحتلاله الرتبة الأولى في صدارة ترتيب الاتحاد الدولي الخاص بإفريقيا ”أفريكا تور”.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة التقنية التابعة للجامعة خلال الفترة المقبلة عن لائحة الدراجين المشاركين في البطولة الإفريقية.

ومن جهة أخرى، جدد جمع عام سباق الدراجات، المنعقد السبت الماضي بفاس، الثقة في لائحة محمد بلماحي، الرئيس الحالي، لرئاسة الجامعة لأربع سنوات مقبلة.

وتقدمت لائحة وحيدة يترأسها محمد بلماحي إلى الجمع العام، لتحظى بالإجماع، بالنظر إلى الانجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وشهد الجمع العام، عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والتصويت عليهما، بالإجماع.

واستطاعت الجامعة أن تعيد الهيبة والتألق إلى رياضة سباق الدراجات بعد سنوات من الصراعات واللجان المؤقتة، إذ تعتبر من الرياضات القليلة التي تكلفت لجنتان مؤقتتان بتسييرها، الأولى ترأسها علي أرزام والثانية سعيد إيزكا.

أحمد نعيم

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