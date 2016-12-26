تقرير … هذه أكبر الدول النووية في العالم والترتيب سيصدمكم

نشرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد، تقارير قالت إنها لدول تملك أكبر قوة نووية في العالم.

وتضمنت القائمة دولا جديدة مثل إسرائيل، التي ترفض الاعتراف بامتلاكها للسلاح النووي، غير أن القائمة أكدت امتلاكها لترسانة نووية هائلة، طورتها في الفترة الأخيرة بمساعدة حلفائها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في سرية تامة.

وأوضح التقرير نفسه أن كوريا الشمالية تملك فعلا ترسانة نووية مهمة، غير أنها محاطة بالسرية الكبيرة.

وتصدرت روسيا الترتيب، رغم أن الأخيرة، وحسب التقرير، خفضت من ترسانتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

إليكم ترتيب أكبر الدول النووية في العالم:

روسيا ب 7300 سلاح نووي الولايات المتحدة الأمريكية ب 7000 سلاح نووي فرنسا ب 300 سلاح نووي الصين ب 260 سلاح نووي بريطانيا ب 215 سلاح نووي الهند ب 130 سلاح نووي باكستان ب 120 سلاحا نوويا إسرائيل ب 80 سلاح نووي

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