” البيجيدي” : لا مجال للمقارنة بين مستشاري الملك وقادة الأحزاب وأخنوش ليس أصعب منهم

رفضت مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها المقارنة بين مستشاري الملك، وقادة الأحزاب السياسية، نافية أن يكون الأمين العام لحزب ” البيجيدي” قصد في تصريحه ل” الصباح” قياس مركز قادة الأحزاب ومستشاري الملك، حينما التقى عبد اللطيف المنوني، وعمر القباج، موضحة أن مستشاري الملك لا يفاوضون بل يحملون رسائل وتوجيهات ملكية لرئيس الحكومة، إذ لا يمكن المقارنة بين ما يجري مع قادة الأحزاب الراغبة في المشاركة في التحالف الحكومي، ولقاءات مستشاري الملك.