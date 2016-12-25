” البيجيدي” : لا مجال للمقارنة بين مستشاري الملك وقادة الأحزاب وأخنوش ليس أصعب منهم

وأضافت المصادر ذاتها أن كلام بنكيران عن سلاسة وايجابية لقاءه مع مستشاري الملك لا يحتمل مقارنتها مع المشاورات المرتقبة مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي لم يقصد قط في كلامه أن أخنوش أصعب من مستشاري الملك.
حقق المغرب مكاسب ديبلوماسية في الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، إذ حمل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، أول أمس (الأربعاء)، بإلغاء قرار الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، أول نصر للمغرب، الذي أشهر سلاح السيادة في علاقته الخارجية، إعمالا لم... اقرأ المزيد
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