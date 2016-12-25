ولاية أمن البيضاء: لا وجود لتهديدات إرهابية والإنزال الأمني عادي

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، قبل قليل في بلاغ لها، إن الحضور الأمني المكثف في المدينة، لا علاقة له بأي تهديدات إرهابية.

وأوضحت الولاية اليوم الأحد أن الحضور الأمني ببعض المناطق بالمدينة يدخل في إطار الإجراءات والتدابير الأمنية الاعتيادية التي يتم اتخاذها لتأمين احتفالات رأس السنة، دون أن يكون للأمر أي علاقة بأي تهديد أو خطر إرهابي محتمل.

ونشرت الولاية بلاغها، بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإنزال أمني كثيف في المراكز التجارية المهمة، إذ فسرها البعض باحتمال وجود تهديدا إرهابية.

وقال البلاغ “إذ تنفي هذه الادعاءات، فإنها تؤكد أن تكثيف الحضور الأمني ببعض المناطق يدخل في إطار الإجراءات والتدابير الأمنية الاعتيادية التي يتم اتخاذها لتأمين احتفالات رأس السنة، دون أن يكون للأمر أية علاقة بأي تهديد أو خطر إرهابي محتمل”.

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