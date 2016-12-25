تحذيرات من تسونامي في 6 دول بعد زلزال عنيف ضرب الشيلي قبل قليل

أطلقت مراكز للمسح الجيولوجية في دول عديدة في المحيط الهادي، تحذيرات لموجات تسونامي قوية، بعد زلزال عنيف ضرب قبل قليل الشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 7.7 درجة وقع على بعد 225 كيلومترا جنوب غربي بويرتو مونت في جنوب تشيلي اليوم الأحد.

وكانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أن شدة الزلزال 7.6 درجة. ووقع الزلزال على عمق نحو 15 كيلومترا.

وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي تحذيرا لمناطق تقع في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

وتعتبر دول أستراليا ونيوزلندا وغينيا الجديدة والفلبين والبيرو والشيلي، هي المعنية باحتمال تعرضهم لموجات التسونامي في الساعات القليلة المقبلة.

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