لقاء هام بين بنكيران وأخنوش الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة

وافق عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، على لقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، الأسبوع المقبل، من أجل الوصول إلى حل لمشكل البلوكاج التي تعرفه المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحسب مصادر إعلامية، أبلغ أخنوش بنكيران عن جاهزيته من أجل استئناف المفاوضات من جديد، من أجل دخول التجربة الحكومية المقبلة، بعد لقاء رئيس الحكومة المعين بمستشارين للملك.

والتقى بنكيران نهاية الأسبوع الجاري، مستشاري الملك عبد اللطيف المانوني وعمر القباج، إذ أبلغاه انشغال الملك الكبير بخصوص تأخر خروج تحالفه الحكومي إلى الوجود، مؤكدين له، أن الملك يتمنى أن يتغلب بنكيران على الصعوبات في أقرب وقت من أجل الإعلان عن حكومته قريبا.

وأبلغ الملك عن طريق مستشاريه بنكيران، بانتظارات الشعب من الحكومة المقبلة، بناء على برنامج حكومي واضح وشفاف وطموح.

ومن المقرر أن يكون لقاء الأسبوع المقبل بين بنكيران وأخنوش حاسما وهاما من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

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