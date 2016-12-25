اعتقال شخصين بوجدة وبحوزتهما آلاف الأقراص الطبية المخدرة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، ليلة أمس السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و 29 سنة، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية من أجل ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما 4540 قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، بمنطقة ظهر المحلة على متن سيارة خفيفة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة عن ضبط كمية الاقراص المخدرة، بالاضافة إلى قنينة مشروبات كحولية ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات ومجموعة من الهواتف النقالة.

وأضاف أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الابحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العلمية تندرج ضمن استراتيجية مصالح الأمن الرامية لمكافحة جرائم جلب وترويج المواد المخدرة، وخصوصا المؤثرات العقلية، على الصعيدين الوطني والدولي.

و.م.ع

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