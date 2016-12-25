طقس الاثنين … سماء صافية وبرد قارس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس باردا بكل من المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا، مع تكون صقيع بصفة محلية عند الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق شمال الأقاليم الجنوبية، والأطلسين الكبير والصغير، إضافة إلى منطقة سوس. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، ومتقلبة الاتجاه على العموم بباقي الأرجاء الأخرى. وستعرف الأقاليم الجنوبية هبوب زوابع رملية محلية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و 4 درجات بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا، وما بين 2 و 7 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والسهول الواقعة بين غرب الأطلس، وما بين 6 و 11 درجة بالساحل المتوسطي والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وسوس، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بجنوب البلاد. أما درجات الحرارة العليا، فستكون ما بين 9 و 15 درجة بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا، وما بين 14 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و 22 درجة بالسهول الشمالية الوسطى والساحل المتوسطي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

و.م.ع

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