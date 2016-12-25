اعتقال تامر حسني بمطار القاهرة

قالت الصحافة المصرية قبل قليل، إن المغني المصري تامر حسني اعتقل في مطار القاهرة الدولي، بعدما قدم إليه من أجل السفر إلى تركيا.

وأضافت المصادر نفسها، أن سلطات مطار القاهرة الدولى، منعت المغني المصري من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على الموافقة الأمنية.

وسلم تامر حسني إلى أمن المطار، الذين طالبوه بموافقة أمنية قبل السفر إلى تركيا، بناء على القانون الذي فرضة العسكر على كل من يرغب في السفر إلى تركيا، من دون 40 سنة.

وأبلغ تامر حسني بقرار منعه من السفر مباشرة بعد قدومه للمطار، قبل أن ينتقل إلى مركز الجمارك.

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