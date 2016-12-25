فوضى واحتجاجات في مباراة الماص وشباب المسيرة بالقسم الثاني

عرفت مباراة المغرب الفاسي وشباب المسيرة، أمس السبت، برسم الدورة 15 من بطولة القسم الثاني، فوضى عارمة واحتجاجات على تحكيم حسن الرحماني من عصبة تادلة.

ولم يستسغ شباب المسيرة قرارات الحكم في المباراة التي انتهت بفوز الفاسيين ب 2-1، إذ هاجم بعض اللاعبين الحكم في نهاية المباراة، معبرين عن عدم رضاهم عن طريقة تدبيره للقاء.

وتدخل الأمن من أجل حماية الحكم وإبعاد اللاعبين فيما انضم إلى الاحتجاجات بعض أفراد الطاقم التقني واحتياطيي المسيرة.

ولام مسؤولو شباب المسيرة، حكم المباراة ومساعديه، على احتساب ضربة جزاء اعتبروها خيالية، ثم احتساب هدف غير شرعي للفريق الفاسي.

ومن المقرر أن يدون الحكم كل هذه الأحداث في تقريره إلى الجامعة الملكية لكرة القدم.

وحافظ المغرب الفاسي على الرتبة الثالثة في الترتيب بعد فوز أمس على شباب المسيرة، برصيد 23 نقطة، فيما ظل الأخير في الرتبة التاسعة ب 18 نقطة.

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