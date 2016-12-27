إيقاف مروج خمور بالقصر الكبير

خبأ كميات كبيرة منها بمرأب منزل استعدادا لترويجها لمناسبة رأس السنة

حجزت مصالح الضابطة القضائية التابعة لأمن القصر الكبير، الخميس الماضي، كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المهربة والمحلية، وضبطتها مخزنة دون ترخيص بمرآب منزل يقع بحي دوار بوشويكة، الذي يعتبر من بين النقط السوداء لترويج الممنوعات بالمدينة.

وأفاد مصدر أمني، أن كمية الخمور المحجوزة، جرى ضبطها إثر معلومات وردت على مصالح الأمن بالمدينة، تفيد أن أشخاصا يعملون على تفريغ كمية كبيرة من الخمور المحلية والمهربة بمرآب منزل سكني بالحي المذكور، استعدادا لترويجها داخل المدينة بمناسبة رأس السنة الميلادية، فانتقلت فرقة أمنية إلى المكان، وضربت طوقا أمنيا حول المرآب المشتبه فيه، قبل أن تداهمه لتضبط بداخله كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المهربة، بالإضافة إلى قنينات الجعة المحلية، وقنينات من النبيذ المصنع محليا.

وأضاف المصدر نفسه، أن عناصر الأمن اعتقلت في هذا التدخل صاحب المنزل، الملقب بـ (ولد بوعزة)، الذي استسلم للعناصر الأمنية دون أن يبدي أي مقاومة، وتبين بعد تنقيطه عبر الناظم الآلي أنه من ذوي السوابق القضائية، وقضى عقوبات حبسية متعددة بتهم مختلفة يتعلق أهمها بـ «الاتجار في المخدرات والخمور المهربة والمحلية دون ترخيص وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها».

وبحسب التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذه القضية، فإن المتهم، الذي يبلغ من العمر 35 سنة، اعترف باشتغاله في ميدان التهريب والاتجار في الخمور والممنوعات، وأكد أنه يعمل على جلب المستورد منها عبر سبتة المحتلة، فيما يتم اقتناء المشروبات الكحولية المحلية انطلاقا من الأسواق الممتازة، لإعادة بيعها بالتقسيط ليلا لزبنائه، وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من إنجاز المحاضر القانونية لإحالته على أنظار النيابة العامة المختصة لتكييف التهم الموجهة إليه وعرضه على أنظار العدالة.

وفي سياق متصل، تمكنت فرقة الأمن المدرسي، في اليوم نفسه (الخميس)، وفي إطار حملاتها الاعتيادية قرب المؤسسات التعليمية، من إيقاف مشتبه فيه، بعد أن ضبطته وهو يجر عربة يدوية بالقرب من مؤسسة التكوين المهني بحي السلام، وعلى متنها كمية من المشروبات الكحولية المهربة، التي كان يعتزم توزيعها على زبنائه بالحي المذكور، ليتم إيقافه واقتياده إلى مقر مفوضية الأمن بالمدينة للتحقيق معه في الموضوع.

يذكر أن مصالح الأمن نفذت في الآونة الأخيرة حملة أمنية استباقية واسعة ضد مروجي الخمور المهربة والمخدرات، وشملت كل الأحياء السكنية والأماكن المشبوهة، حيث تمكنت من إيقاف عدد من مروجي المخدرات بشتى أنواعها والخمور المهربة، وكذا عدد من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وبعد إنجاز مساطر الاستماع، قدم المتهم إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم.

المختار الرمشي (طنجة)

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