الفرقة الوطنية تضرب بقوة بالفقيه بنصالح

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية 11 متهما متابعين بالاعتداء والاتجار في المخدرات ومسكر ماء الحياة، بعد إيقافهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قدمت من البيضاء من أجل تنفيذ مهمات صعبة والحسم في مصير عدد من المطلوبين للعدالة، الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالبيضاء قامت السبت الماضي بتنسيق مع المصالح الأمنية بالفقيه بنصالح، بحملات أمنية واسعة همت مناطق متعددة وأوكارا يلوذ بها منحرفون مطلوبون للعدالة فضلا عن مناطق في محيط المدينة (قرية أولاد زيان بجماعة بني وكيل وأحياء آيت الراضي، أولاد سيدي شنان، دوار الشمندر، أولاد حديدو وحي الرجاء) لوضع حد لنشاط مجموعة من المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية ومحلية، لكن تمكنوا من الفرار إلى وجهات مجهولة بعد أن علموا أن عناصر الشرطة بالمدينة تقتفي آثارهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وأسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي شاركت فيها مجموعات أمنية مدربة، تمتلك خبرة في محاربة الأنشطة الإجرامية عن إيقاف أحد عشر مشتبها فيه كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية، من أجل تهم وجرائم تتعلق بتعدد السرقات وجرائم الأموال، والاتجار في المخدرات ومسكر ماء الحياة، فضلا عن جرائم الاعتداء على أمن وسلامة المواطنين وترويعهم.

كما تم حجز دراجة نارية من الحجم الكبير كانت تستعمل في ترويج مسكر ماء الحياة فضلا عن أسلحة بيضاء كان تستعمل لترهيب المواطنين والاعتداء عليهم لسلبهم ما بحوزتهم من أموال وأشياء نفيسة يتم بيعها في الأسواق المجاورة.

وبعد إنجاز المهمة بنجاح، تم وضع الموقوفين الأحد عشر رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث وتعميق البحث معهم في التهم المنسوبة إليهم قبل إحالتهم على العدالة.

واعتبرت مصادر أمنية أن الحملات الأمنية الواسعة التي شهدتها المدينة، تأتي في سياق الجهود المبذولة لنشر الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين وتجفيف منابع الجريمة، وإيقاف كل المطلوبين للعدالة ما استحسنه السكان الذين يطالبون بمزيد من الحملات الأمنية للحد من كل المظاهر السلبية المتفشية.

سعيد فالق

(بني ملال)

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